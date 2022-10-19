الخارجية الأمريكية: برنامج العقوبات ضد روسيا هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة

أكد جيمس أوبراين منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية أن السلطات الأمريكية تدعم زيادة بيع روسيا لموارد الطاقة، وخاصة للدول النامية.

وقال: "أكبر برنامج للعقوبات لدينا موجه ضد روسيا، وهو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة".

وفي حديثه عن بيع روسيا لموارد الطاقة، صرح: "نشجع بيعها، لأن موارد الطاقة مهمة، خاصة بالنسبة للعالم النامي".

وأشار أوبراين إلى أن العقوبات الأمريكية وقيود التصدير تؤثر على "كل القارات".

المصدر: تاس