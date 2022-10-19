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الخارجية الأمريكية: برنامج العقوبات ضد روسيا هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: برنامج العقوبات ضد روسيا هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة
Sputnik
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أكد جيمس أوبراين منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية أن السلطات الأمريكية تدعم زيادة بيع روسيا لموارد الطاقة، وخاصة للدول النامية.

وقال: "أكبر برنامج للعقوبات لدينا موجه ضد روسيا، وهو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة".

وفي حديثه عن بيع روسيا لموارد الطاقة، صرح: "نشجع بيعها، لأن موارد الطاقة مهمة، خاصة بالنسبة للعالم النامي".

وأشار أوبراين إلى أن العقوبات الأمريكية وقيود التصدير تؤثر على "كل القارات".

المصدر: تاس

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