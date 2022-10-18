وسائل إعلام: باكستان مستعدة لشراء نفط من روسيا بسعر الهند

أكد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، خلال زيارة رسمية إلى واشنطن أن بلاده مستعدة لشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية، لكن بنفس السعر الذي تدفعه الهند.

وكتبت "الديلي تايمز" أن "وزير المالية الباكستاني إسحاق دار أشار إلى استعداد البلاد المحتمل لشراء النفط من روسيا، ولكن في حالة توفيره بنفس السعر الذي تحصل عليه الهند".

وردا على أسئلة صحفيين، أعرب عن أمله في أن "لا يتدخل الغرب في استيراد النفط الروسي بسعر مخفض، في ظل الوضع المالي الصعب في باكستان، والذي تفاقم بسبب الفيضانات الأخيرة".

المصدر: إنترفاكس