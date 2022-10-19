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مهام وعمل الدفاع الإقليمي في مناطق روسيا الجديدة

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مهام وعمل الدفاع الإقليمي في مناطق روسيا الجديدة
Globallookpress Maksim Konstantinov
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون فيما يتعلق بتطبيق حالة "الأحكام العرفية" هناك.

ما هو الدفاع الإقليمي؟

  • بحسب القانون الروسي الاتحادي "حول الدفاع"، فإن هذا المصطلح يشمل مجموعة من الإجراءات أثناء حالة "الأحكام العرفية"، والتي تهدف إلى حماية المنشآت العسكرية والمدنية خلال هذه الفترة: النقل والطاقة والاتصالات وغيرها.
  • يحارب الدفاع الإقليمي المخربين الأجانب والتشكيلات المسلحة غير الشرعية، ويكتشف ويحذر ويقمع ويقضي على عواقب أنشطتها.

قيادة ومهام مقر الدفاع الإقليمي

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أسباب ومعاني تطبيق الأحكام العرفية في المناطق التي تحدث عنها بوتين
أسباب ومعاني تطبيق الأحكام العرفية في المناطق التي تحدث عنها بوتين

  • يتم إنشاؤه في المناطق الروسية أو البلديات، التي تم تطبيق حالة "الأحكام العرفية" على أراضيها من تاريخ بدئها.
  • رؤساء هذه المقار هم رؤساء المناطق أو رؤساء الهيئات التنفيذية العليا في المنطقة، وكذلك رؤساء الإدارات المحلية. وهم مسؤولون بشكل شخصي عن أنشطة المقر.
  • يضمن المقر التنسيق بين إجراءات الهيئات والإدارات المشاركة في الدفاع الإقليمي.

صلاحيات مقر الدفاع الإقليمي

  • يطورون المشاريع في إطار عمل الدفاع الإقليمي، ويضمنون تنفيذها.
  • كما ينص قانون "الدفاع" على أن المقر مسؤول عن حالة القوات والوسائل المستخدمة لأغراض الدفاع عن الأراضي.

المصدر: تاس

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