مهام وعمل الدفاع الإقليمي في مناطق روسيا الجديدة

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون فيما يتعلق بتطبيق حالة "الأحكام العرفية" هناك.

ما هو الدفاع الإقليمي؟

بحسب القانون الروسي الاتحادي "حول الدفاع"، فإن هذا المصطلح يشمل مجموعة من الإجراءات أثناء حالة "الأحكام العرفية"، والتي تهدف إلى حماية المنشآت العسكرية والمدنية خلال هذه الفترة: النقل والطاقة والاتصالات وغيرها.

يحارب الدفاع الإقليمي المخربين الأجانب والتشكيلات المسلحة غير الشرعية، ويكتشف ويحذر ويقمع ويقضي على عواقب أنشطتها.

قيادة ومهام مقر الدفاع الإقليمي

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يتم إنشاؤه في المناطق الروسية أو البلديات، التي تم تطبيق حالة "الأحكام العرفية" على أراضيها من تاريخ بدئها.

رؤساء هذه المقار هم رؤساء المناطق أو رؤساء الهيئات التنفيذية العليا في المنطقة، وكذلك رؤساء الإدارات المحلية. وهم مسؤولون بشكل شخصي عن أنشطة المقر.

يضمن المقر التنسيق بين إجراءات الهيئات والإدارات المشاركة في الدفاع الإقليمي.

صلاحيات مقر الدفاع الإقليمي

يطورون المشاريع في إطار عمل الدفاع الإقليمي، ويضمنون تنفيذها.

كما ينص قانون "الدفاع" على أن المقر مسؤول عن حالة القوات والوسائل المستخدمة لأغراض الدفاع عن الأراضي.

المصدر: تاس