مهام وعمل الدفاع الإقليمي في مناطق روسيا الجديدة
Globallookpress Maksim Konstantinov
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون فيما يتعلق بتطبيق حالة "الأحكام العرفية" هناك.
ما هو الدفاع الإقليمي؟
- بحسب القانون الروسي الاتحادي "حول الدفاع"، فإن هذا المصطلح يشمل مجموعة من الإجراءات أثناء حالة "الأحكام العرفية"، والتي تهدف إلى حماية المنشآت العسكرية والمدنية خلال هذه الفترة: النقل والطاقة والاتصالات وغيرها.
- يحارب الدفاع الإقليمي المخربين الأجانب والتشكيلات المسلحة غير الشرعية، ويكتشف ويحذر ويقمع ويقضي على عواقب أنشطتها.
قيادة ومهام مقر الدفاع الإقليمي
- يتم إنشاؤه في المناطق الروسية أو البلديات، التي تم تطبيق حالة "الأحكام العرفية" على أراضيها من تاريخ بدئها.
- رؤساء هذه المقار هم رؤساء المناطق أو رؤساء الهيئات التنفيذية العليا في المنطقة، وكذلك رؤساء الإدارات المحلية. وهم مسؤولون بشكل شخصي عن أنشطة المقر.
- يضمن المقر التنسيق بين إجراءات الهيئات والإدارات المشاركة في الدفاع الإقليمي.
صلاحيات مقر الدفاع الإقليمي
- يطورون المشاريع في إطار عمل الدفاع الإقليمي، ويضمنون تنفيذها.
- كما ينص قانون "الدفاع" على أن المقر مسؤول عن حالة القوات والوسائل المستخدمة لأغراض الدفاع عن الأراضي.
المصدر: تاس