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باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية على خلفية الانتقادات الأمريكية

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باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية على خلفية الانتقادات الأمريكية
AFP
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أعربت باكستان عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية انتقادات الحكومة الأمريكية للرياض بعد قرار الدول الأعضاء في "أوبك+" خفض إنتاج النفط.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: "على خلفية التصريحات التي صدرت ضد المملكة (السعودية) بعد قرار أوبك +، تعرب باكستان عن تضامنها مع قيادة المملكة العربية السعودية، ونثمن تصرفات المملكة العربية السعودية لتجنب تقلبات السوق وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي".

بالإضافة إلى ذلك شددت الوزارة على أن إسلام آباد تثمن "النهج البناء" القائم على التعاون والاحترام المتبادل.

وكانت الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، قد قررت في بداية الشهر الجاري، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا وذلك بداية من نوفمبر المقبل.

وقد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب عدد من الأعضاء البارزين الآخرين في الحزب الديمقراطي، عن خيبة أملهم من قرار خفض إنتاج النفط، مشيرا إلى أن واشنطن تدرس خيارات مختلفة لاتخاذ إجراءات ضد السعودية.

واتهم البيت الأبيض أعضاء مجموعة "أوبك+" بالانحياز إلى جانب روسيا في اتخاذ هذا القرار.

المصدر: نوفوستي

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