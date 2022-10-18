الغرب يدعو لمناقشة توريد الأسلحة الإيرانية إلى روسيا في مجلس الأمن الدولي

أفادت مصاد دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، أن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تنوي إثارة قضية إمدادات الأسلحة الإيرانية لروسيا في اجتماع مغلق للمجلس يوم الأربعاء.

وبصورة محددة، سيطالب الغرب خلال الاجتماع بمناقشة توريد الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا واستخدامها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أدلت السلطات الأمريكية ودول غربية أخرى بتصريحات تفيد بأن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة.

ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، هذه التصريحات بأنها خداع وفبركة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران لا تدعم أيا من أطراف الصراع في أوكرانيا وتعارض توريد الأسلحة الأجنبية إلى كييف وموسكو.

وصرح باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون، بأن الولايات المتحدة لا تمتلك أدلة دامغة تؤكد أن إيران تزود روسيا بالمعدات العسكرية.

وأوضحت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، أن إثارة قضية المسيرات الإيرانية، مجرد بروباغاندا إعلامية أمريكية.

المصدر: وكالات