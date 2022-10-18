الإدارة الأمريكية تطلب من الكونغرس منحها صلاحيات جديدة لتسريع توريد الأسلحة إلى كييف

أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تطلب من الكونغرس صلاحيات إضافية لتسريع عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا وحلفاء وشركاء آخرين لواشنطن.

ووفقا للبيان، فإن الحديث يدور حول إنشاء ما يسمى بصندوق اقتناء الذخائر المهمة وحساب تحويل الصادرات الدفاعية. واستند طلب الإدارة إلى "الدروس المستفادة من الجهود الأمريكية الجارية لتقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا".

وأعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي المرموقين مرارا وتكرارا عن مخاوفهم بشأن احتمال استنفاد مخزون الأسلحة الأمريكية بسبب المساعدة العسكرية المخصصة لكييف، والتي تصل إلى مليارات الدولارات.

المصدر: نوفوستي