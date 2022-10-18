نائب وزير الخزانة الأمريكي يناقش سقف أسعار النفط الروسي في بانكوك

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن نائب الوزير والي أديمو، سيناقش هذا الأسبوع في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، آليات فرض سقف أسعار النفط الروسي.

ووفقا لبيان الوزارة: "سيحضر نائب الوزير أدييمو الأحداث الرسمية والاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزير الخزانة التايلاندي أرخ تيرمبيتايابايسث على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، حيث من المقرر مناقشة آلية فرض سقف أسعار النفط الروسي للمساعدة على خفض أسعار الطاقة".

وأضاف البيان، "من المتوقع أن يواصل أدييمو التنسيق مع شركاء واشنطن في آسيا بجهد مشترك للرد على التحديات الاقتصادية العالمية التي أثارتها جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا".

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي: "يظل مرنا في مواجهة هذه التحديات، وسيواصل نائب وزير الخزانة أدييمو العمل مع الشركاء لزيادة مرونة اقتصادات هذه البلدان".

وبحسب بيان الوزارة: "سيناقش العقوبات التاريخية وضوابط التصدير المفروضة على روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا، وفي اجتماعات مع نظرائه من الدوائر الحكومية والتجارية، سيشرح نائب الوزير أدييمو فرض سقف أسعار النفط، التي ستساعد في الحفاظ على تدفق النفط الروسي الرخيص إلى الأسواق العالمية، بينما تساعد في نفس الوقت على خفض أسعار الطاقة، الأمر الذي سيفيد الاقتصادات الناشئة في المقام الأول".

المصدر: نوفوستي