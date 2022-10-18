الدفاعات الجوية الروسية تمنع 6 صواريخ هيمارس أوكرانية من قصف محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية

قالت سلطات في كاخوفكا إن قوات الدفاع الجوي الروسيو حيدت 6 صواريخ هيمارس الأمريكية أطلقها الجيش الأوكراني تجاه محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقالت سلطات المدينة في بيان: "في الليل، حوالي الساعة 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية إطلاق النار على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وأطلقت ستة صواريخ من طراز HIMARS، وأسقطت جميع هذه الصواريخ من قبل وحدات الدفاع الجوي الروسية".

ومحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية هي جزء من سلسلة دنيبر الكهرومائية وتقع على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون.

المصدر: نوفوستي