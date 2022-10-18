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الأسرى الأوكرانيون: لم تتم إساءة معاملتنا وطعامنا ليس أسوأ مما كان في بيوتنا

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الأسرى الأوكرانيون: لم تتم إساءة معاملتنا وطعامنا ليس أسوأ مما كان في بيوتنا
Globallookpress
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قال أسرى الحرب الأوكرانيون في مقابلة مع وكالة "نوفوستي إنهم يعاملون بشكل جيد في الأسر، وإن الطعام الذي يتلقونه ليس أسوأ مما كان في بيوتهم.

وعلى عكس ما تروجه قيادتهم بأنه من الأفضل عدم الاستسلام تجنبا لسوء المعاملة، قال الأسير ميكولا شفيتس، البالغ من العمر 40 عاما: "لقد عاملونا معاملة جيدة في الأسر ... لقد أوثقوا أيدينا بالطبع، لكنهم قدموا لنا الماء، وسمحوا لنا بالذهاب إلى الحمام"، مؤكدا أن لا أحد اعتدى عليه أو حاول إذلاله.

وقال جندي أوكراني آخر وقع في الأسر، ويدعى نيكولاي دياتشينكو، يبلغ من العمر 47 عاما وهو من مدينة سومي، إنه تلقى أيضا معاملة جيدة، ولم يتم الاعتداء عليه أثناء أسره، بل قدموا له ما كان يحتاجه من أكل وشرب.

المصدر: نوفوستي

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