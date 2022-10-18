مجلة the national interest الأمريكية تحدد توقيت هزيمة أوكرانيا من دون مساعدة الولايات المتحدة

رأى دميتري سايمز، الناشر ورئيس مجلة the national interest الأمريكية، أن أوكرانيا لن تتمكن من الصمود لمدة شهر من دون مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

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وقال سايمز بهذا الشأن: "تعتمد حكومة فلاديمير زيلينسكي اعتمادا تاما على المساعدة العسكرية والمالية والسياسية غير المسبوقة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، والتي بدونها ما كانت أوكرانيا لتتمكن من الصمود في ظل هجوم روسيا لمدة شهر واحد".

وشكك صاحب المقال أيضا في صحة قرار إدارة جو بايدن بمنح كييف الحق في نقض أي اتفاقيات بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بأوكرانيا.

وشدد سايمز على أنه "سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن على الناتو أن يدعم أوكرانيا مهما طال الوقت، من دون محاولة إيجاد حل دبلوماسي لصراع يمكن أن يخرج بسهولة عن السيطرة".

على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، تواصل الولايات المتحدة، وكذلك حلفاؤها في الناتو، نقل الأسلحة إلى كييف، فيما صرحت موسكو مرارا بأن إمداد الغرب بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وحذرت من أن نقل الأسلحة لأوكرانيا يصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي