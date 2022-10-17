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البنتاغون يدرس تمويل عمل "ستارلينك" في أوكرانيا

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البنتاغون يدرس تمويل عمل
Legion-Media Craig Bailey-USA TODAY NETWORK/Sipa USA
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أكد البنتاغون أنه يدرس مشاركته في تمويل عمل منظومة أقمار "ستارلينك" للاتصال، التابعة للملياردير إيلون ماسك، في أوكرانيا.

وقال مسؤول في البنتاغون في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الاثنين: "ندرس كافة الخيارات المتاحة، وهذا أحد الخيارات المحتملة".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن البنتاغون قد يستخدم أموال "المبادرة لمساعدة أمن أوكرانيا"، وهو البرنامج الخاص بدعم الجيش الأوكراني.

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وكان إيلون ماسك قد أعلن أن شركة "سبيس إكس" لن تتمكن من مواصلة تمويل عمل أقمار "ستارلينك" في أوكرانيا، فيما قالت تقارير إعلامية إن شركته طلبت من البنتاغون تغطية النفقات.

وفي وقت لاحق كتب ماسك على "تويتر" أنه سيواصل تمويل عمل "ستارلينك" على الرغم من الخسائر.

المصدر: نوفوستي

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