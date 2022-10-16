وزير الدفاع التركي: خلال 3 أشهر تم تصدير 7 ملايين و700 ألف طنّ من الحبوب

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه خلال 3 أشهر، تم تصدير أكثر من 7 ملايين طنّ من الحبوب (حتى الآن) من أوكرانيا.

وأضاف أكار: "خلال 3 أشهر، تم تصدير 7 ملايين و700 ألف طنّ من الحبوب (حتى الآن)، في 345 سفينة شحن (من الموانئ الأوكرانية) وهذه نتيجة مرضية ".

وفي 22 يوليو، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته اسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية التي تمت برعاية تركية أممية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر: RT