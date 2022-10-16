بيسكوف: الناتو في الواقع متورط في النزاع الأوكراني

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الناتو متورط في الواقع في النزاع الأوكراني، مضيفا أن ذلك لا يؤثر على أهداف العملية الروسية الخاصة التي سيتم تنفيذها حتى النهاية.

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وقال بيسكوف في بث برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" في قناة "روسيا 1": "بحكم الواقع فإن حلف الناتو متورط في الأزمة الأوكرانية. لكن ذلك لا يؤثر بطريقة أو بأخرى على جميع أهدافنا، ويعني ذلك أن العملية العسكرية الروسية الخاصة لا تزال مستمرة وسيتم تنفيذها حتى النهاية".

وردا على سؤال صحفي عن مدى صعوبة الأمر على روسيا بسبب هذا أجاب بيسكوف: "أصعب بكثير".

وأضاف: "ربما يتطلب هذا تعبئتنا الاقتصادية الداخلية وغيرها. شيء واحد هو نظام كييف وشيء آخر هو قدرات حلف الناتو. إنه عبء إضافي. لكن قدراتنا تسمح لنا بمواصلة تنفيذ العملية في مثل هذه الظروف".

المصدر: نوفوستي