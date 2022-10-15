كييف تعترف بتورط الناتو في الصراع بأوكرانيا

اعترفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولغا ستيفانيشينا بأن حلف الناتو متورط في الصراع الأوكراني، قائلة إن العملية العسكرية الروسية الخاصة تمنح روسيا خبرة "في الواقع ضد جيش الناتو".

وقالت في مقابلة مع "نيوزويك": "كلما زاد التردد الذي يظهره العالم أصبحت روسيا أقوى".

وبحسب ستيفانيشينا، فإن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تمنح روسيا "خبرة فعلية في قتال جيش الناتو".

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سابقا من أن الدول الغربية التي تزود كييف بالأسلحة، أصبحت طرفا ضالعا بشكل مباشر بالنزاع في أوكرانيا.. وأشار، خلال كلمته أمام مجلس الأمن إلى أن الدول التي تدعم أوكرانيا بالسلاح هدفها إطالة أمد النزاع.

المصدر: نوفوستي