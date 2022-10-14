الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني وقصف مراكز قيادة ومنشآت للطاقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أنه تم إحباط جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روج، وقتل أكثر من 130 جنديا أوكرانيا.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش الروسي قصف مراكزا لقيادة الجيش الأوكراني ومنشآت للطاقة في مقاطعتي كييف وخاركوف بأسلحة عالية الدقة.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية دمرت باستخدام صواريخ انطلقت من البحر مستودعات أسلحة وعتاد عسكري قدم من دول غربية بمقاطعة لفيف.

في اتجاه كراسنو ليمان، تصدت القوات الروسية بدعم من المدفعية إلى القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث تم القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 5 مركبات قتالية مدرعة و4 شاحنات صغيرة و4 سيارات، وإجبار القوات الأوكرانية على التراجع.

واستهدفت القوات الجو-فضائية الروسية خلال الساعات الماضية عشرات النقاط التي تتمركز فيها القوات الأوكرانية بالإضافة إلى المعدات والآليات العسكرية.

كذلك تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من نوع "سو-24" و15 طائرة مسيرة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية