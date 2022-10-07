إصابات بانفجار في محطة للوقود بإيرلندا
(فيسبوك)
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ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء انفجار في محطة للوقود بمقاطعة دونيغال في إيرلندا.
وقال السياسي المحلي من المقاطعة جون أودونيل، في مقابلة تلفزيونية عن إصابات وصفها بأنها "خطرة". حسب الوكالة.
وأشار أودونيل إلى أن الانفجار تسبب في إصابة سكان قرية كريسلوغ الصغيرة بالصدمة، وأعرب عن أمله بأن لا يكون هناك قتلى جراء الانفجار.
وأشارت "د ب أ" إلى أن الانفجار الذي قيل إنه بسبب الغاز، تسبب في فوضى عارمة وألحق أضرارا بالمباني والسيارات في المنطقة، دون أن ترد معلومات عن عدد الإصابات، أو سبب الانفجار.
المصدر: "د ب أ"