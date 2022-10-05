صور توثق الأضرار التي لحقت بمحطة زابوروجيه النووية نتيجة القصف الأوكراني

أظهرت صور حديثة حجم الأضرار التي تعرضت لها أبراج في محطة زابوروجيه النووية نتيجة القصف الأوكراني، أمس الثلاثاء.

نشر الصور رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف.

وفي نفس السياق قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية من أجل تعطيل موسم التدفئة، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في القيام بذلك.

وبحسب باليتسكي، فقد نفذت القوات الأوكرانية أكثر من 40 قصفا على مشارف مدينة إنرغودار، حيث تقع المحطة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أنها تطلق النار باستمرار من "هيمارس" الأمريكية على خطوط السكك الحديدية في المنطقة.

المصدر: وكالات