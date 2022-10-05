باحث أمريكي يتهم الولايات المتحدة بالضلوع في حادثة "السيل الشمالي" لتحقيق منافعها

قال الباحث الأمريكي، إريك زويس، في مقابلة مع قناة "ekonomi.haber7" التلفزيونية، إن الولايات المتحدة فجرت خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" لتحقيق منافعها.

وأضاف الباحث للموقع: "الحكومة الأمريكية فجرت أنابيب السيل الشمالي، الذي يمتد من روسيا إلى أوروبا بعد سنوات من المحاولات الماكرة لتخريبها من خلال الطرق الدبلوماسية.. ستجبر أوروبا على دفع مبالغ زائدة بشكل كبير".

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ولفت الباحث إلى أن الغاز الطبيعي الروسي أكثر ملاءمة للصناعة الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الذي يتم توريده من الخارج. مشيرا إلى قرب الموقع الجغرافي لروسيا.

وتابع الباحث قائلا: "من الآن فصاعدا، ستدفع الدول الأوروبية، باستثناء روسيا، أعلى أسعار للطاقة في العالم لفترة طويلة على الأقل، بسبب تدمير خطوط أنابيب الغاز العملاقة".

المصدر: نوفوستي