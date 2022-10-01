قال نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، إن بحر آزوف، أصبح رسميا بحرا داخليا في روسيا، بعد انضمام جمهورية دونيتسك، ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا.

وأضاف شيريميت: "الآن أصبح بحر آزوف رسميا البحر الداخلي الحصري لبلدنا".

ووفقا له، فإن هذا سيضع حدا نهائيا لخطط سلطات كييف لترتيب استفزازات في منطقة آزوف، وحلف شمال الأطلسي لوضع قاعدته البحرية هناك.

وشدد النائب على أن "روسيا تستعيد ما كان ينتمى إليها تاريخيا عن طريق الحق".

المصدر: نوفوستي