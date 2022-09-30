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بوركينا فاسو.. مخاوف من حدوث تمرد بعد سماع إطلاق نار بالعاصمة

أخبار العالم

بوركينا فاسو.. مخاوف من حدوث تمرد بعد سماع إطلاق نار بالعاصمة
Globallookpress
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سمع دوي إطلاق نار في وقت مبكر من اليوم الجمعة، في عاصمة بوركينا فاسو، وانقطع البث الحكومي، مما أثار مخاوف من حدوث تمرد بعد تسعة أشهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس البلاد.

ولم يعرف على الفور مكان وجود زعيم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا. وكان قد ألقى كلمة في اليوم السابق في جيبو بشمال بوركينا فاسو.

في الأسبوع الماضي، سافر داميبا إلى نيويورك حيث ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسا للبلاد بعد قيادته للانقلاب.

المصدر: AP

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