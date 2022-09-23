قادة دول غرب أفريقيا يفرضون عقوبات على المجلس العسكري الحاكم في غينيا

قرر قادة دول غرب أفريقيا في ختام قمة استثنائية عقدوها مساء الخميس في نيويورك، فرض "عقوبات تدريجية" على المجلس العسكري الحاكم في غينيا بسبب رفضه إعادة السلطة إلى المدنيين سريعا.

وقال عمر عليو توراي، رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، لوكالة "فرانس برس" في أعقاب القمة التي عقدت خلف أبواب مغلقة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "لقد قررنا فرض عقوبات على غينيا"، مؤكدا أن "زمن الانقلابات ولّى".

وقال قادة دول غرب أفريقيا في مقررات قمتهم "ندين توقيف العسكريين العاجيين. سترسل إيكواس يوم الثلاثاء في 27 سبتمبر إلى مالي رؤساء غانا وتوغو والسنغال للتوصّل لإطلاق سراحهم".

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "فرانس برس" وتضمنت أبرز ما خلصت إليه القمة فقد "تقرر فرض عقوبات تدريجية على أفراد وضد المجلس العسكري الغيني".

كما قررت القمة أن "يعد سريعا جدا الرئيس الدوري لإيكواس ورئيس مفوضية إيكواس قائمة بالأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات، وبشكل تدريجي، تطبيق هذه العقوبات".

ويقود غينيا مجلس عسكري يرأسه الكولونيل مامادي دومبويا منذ انقلاب أطاح بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.

وتعهد المجلس العسكري الحاكم في غينيا تسليم السلطة لمدنيين منتخبين بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، معلنا أنه يعتزم خلال الفترة الانتقالية "إعادة تأسيس الدولة" وصياغة دستور جديد ومكافحة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي وتنظيم انتخابات ومصالحة الغينيين المنقسمين.

المصدر: "أ ف ب"