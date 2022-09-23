الدفاع الروسية: يجري فحص مراكز الاقتراع في جمهورية لوغانسك قبيل الاستفتاء

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن عناصر الهندسة العسكرية، قاموا قبيل بدء الاستفتاء على انضمام جمهورية لوغانسك إلى روسيا، بفحص مراكز الاقتراع للتأكد من عدم وجود متفجرات هناك.

ونشرت الوزارة الروسية، لقطات فيديو لعمل عناصر البحث عن المتفجرات.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في جمهورية لوغانسك الشعبية، بدأ عناصر من المركز الدولي لمكافحة الألغام، بفحص مراكز الاقتراع قبيل بدء الاستفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا الاتحادية للتحقق من عدم وجود مواد متفجرة هناك. وخلال عملهم يفحص الخبراء ليس فقط مباني مراكز الاقتراع، بل والأراضي المجاورة لها".

وشددت الوزارة، على أن عناصرها يستخدمون خلال عملهم هذا، أحدث المعدات والأجهزة بما في ذلك المنظومة الهندسية المتنقلة لإزالة ألغام، وكاميرات فيديو دقيقة تسمح بفحص المناطق التي يصعب الوصول إليها في المبنى وأنظمة التهوية وتكييف الهواء. ويتم كذلك استخدام الكلاب المدربة على نطاق واسع للبحث عن الأشياء المتفجرة.

وقال البيان: "سيتوجب على خبراء الوزارة، خلال يومين، فحص عشر مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث يوجد أكثر من 150 مركز اقتراع".

المصدر: نوفوستي