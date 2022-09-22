النمسا: لا لعقوبات جديدة ضد الغاز الروسي.. تكتيكات الاتحاد صحيحة ولن ننجر للحرب

قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ، إن بلاده ستقول "لا" بشكل واضح لمقترحات فرض عقوبات على الغاز المستورد من روسيا.

وذكر الوزير أن حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها بالفعل شاملة لكن بعضها ربما يتطلب توضيحا، مضيفا: "لقد قلت في الماضي إنه يجب علينا مناقشة هذا (التشديد المحتمل للعقوبات) بطريقة مناسبة، أي خلف الأبواب المغلقة. لقد اعتمدنا بالفعل ست حزم عقوبات واسعة النطاق، والآن يمكننا التفكير فيها وسد الثغرات وتقديم بعض التوضيحات والتدقيقات. لكن بالنسبة للخطوات الأخرى اللاحقة، وخاصة في قطاع الطاقة وفيما يتعلق بالغاز، فستقول النمسا بكل وضوح: لا".

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ووفقا للوزير فإنه من الضروري ضمان "عدم انجرارنا إلى الحرب، لأن تكتيكات الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا كانت صحيحة حتى الآن، وعلينا الاستمرار في اتباعها".

في وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن دبلوماسيين أوروبيين أن المفوضية الأوروبية تستعد لصياغة عقوبات جديدة ضد روسيا، وقد تناقش هذا الاقتراح مع الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. وقبيل ذلك، هدد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا في حالة إجراء استفتاءات في جمهوريتي دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

المصدر: نوفوستي