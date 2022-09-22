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باكستان تسجل أكثر من 300 حالة وفاة بسبب تفشي الملاريا

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باكستان تسجل أكثر من 300 حالة وفاة بسبب تفشي الملاريا
AFP
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أعلنت السلطات الباكستانية تفشي الملاريا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في البلاد، إذ وصل عدد الوفيات بسبب المرض إلى 324.

وحذرت السلطات من خروج الوضع عن السيطرة إذا لم تصل المساعدات المطلوبة قريبا.

وقالت حكومة إقليم السند، إن المرافق الصحية المؤقتة والخيام المتنقلة في المناطق التي غمرتها الفيضانات عالجت أكثر من 78 ألف مريض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأكثر من مليوني شخص منذ الأول من يوليو، توفي ستة منهم.

ويعيش مئات الآلاف من النازحين بسبب الفيضانات في العراء، وأدت مياه الفيضانات الراكدة على مسافة تقدر بمئات الكيلومترات والتي قد يستغرق انحسارها من شهرين إلى ستة أشهر، إلى انتشار حالات التهابات الجلد والعين والإسهال والملاريا والتيفود وحمى الدنج.

ومع ضعف النظام الصحي في باكستان ونقص الدعم، شكت الأسر النازحة من أنها أصبحت مضطرة لاستخدام مياه غير صالحة في الشرب والطهي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن حالات الملاريا والتيفوئيد والإسهال تنتشر بسرعة كبيرة، مضيفة أنه تم تسجيل 44 ألف حالة إصابة بالملاريا هذا الأسبوع في المناطق الجنوبية.

المصدر: "الإندبندنت"

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