وسائل إعلام: قراصنة إيرانيون يخترقون بيانات ملايين الإسرائيليين بينهم لابيد ونتنياهو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قراصنة إيرانيين أعلنوا أنهم استولوا على بيانات ملايين الإسرائيليين بمن فيهم رئيسا الوزراء الحالي يائير لابيد، والسابق بنيامين نتنياهو.

وأضافت أنهم عطلوا أيضا موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وقال موقع "واللا" العبري إن " مجموعة الهاكرز "war_dark" الإيرانية قالت إنها تمكنت من اختراق قاعدة بيانات تحتوي على حوالي 9.5 ملايين سجل لسكان إسرائيليين، بمن في ذلك يائير لابيد وبنيامين نتنياهو".

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وأضاف: "أفرج القراصنة عن معلومات جزئية عن 8300 سجل، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الاسم وبطاقة الهوية وتاريخ الميلاد وحقوق التصويت".

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" فذكرت أن المجموعة تدعي أنها تمكنت من إسقاط الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة العامة (قناة كان)".

وتعذر الدخول إلى موقع القناة الإسرائيلية، ما يمكن أن يؤكد صحة الأنباء عن إسقاطها بهجوم إلكتروني.

وكانت قناة "كان" قالت أمس إن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هجمات إلكترونية تشهدها هيئات ومؤسسات إسرائيلية حكومية وخاصة، بما في ذلك مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "بلاك شادو"، والتي سربت العديد من الملفات والتفاصيل الشخصية للإسرائيليين".

المصدر: "سبوتنيك"