بوتين: روسيا هي أرض شروق الشمس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا هي "أرض شروق الشمس"، التسمية التي تطلق على اليابان، موضحا أن تشوكوتكا الروسية تقع "شرق اليابان وشرق نيوزيلندا".

ووصف بوتين، خلال اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا "النظام البيئي. الأرض المحمية"، روسيا بأنها "أرض شروق الشمس "، مشيرا إلى أن أراضي روسيا الاتحادية شرق اليابان ونيوزيلندا.

وأضاف بوتين أن روسيا تبدأ بالإنسان فحيث يوجد إنسان روسي، توجد روسيا.

وقال الرئيس الروسي: "بشكل عام، يطلق على جيراننا اليابانيين، اليابان، (تسمية) أرض شروق الشمس، ولكن في شرق اليابان، في رأيي، توجد كامتشاتكا أو سخالين فقط، وحتى في الشرق نيوزيلندا، وشرق نيوزيلندا توجد تشوكوتكا. لا يوجد سوى 60 كيلومترا من المضيق وهذا كل شيء - أبعد من ذلك هو القارة الأمريكية. وبهذا المعنى، فإن أرض شروق الشمس هي روسيا".

المصدر: نوفوستي