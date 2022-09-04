سالفيني يطالب الاتحاد الأوروبي بتعويض تكاليف العقوبات المفروضة على روسيا

صرح زعيم حزب الرابطة الإيطالية، ماتيو سالفيني إن سلطات الاتحاد الأوروبي يجب أن تسدد تكاليف المواطنين بسبب عواقب العقوبات ضد روسيا.

وقال سالفيني لموقع RTL: "نطلب من أوروبا، كما في حالة COVID، وضع درع لتغطية الفواتير التي تدفعها العائلات إضافية، وإلا فإننا نجازف بمليون وظيفة في سبتمبر".

في المقابل نوه سالفيني بأنه يؤيد استمرار العقوبات، لكنه في ذات الوقت لا يعتبرها فعالة.

وتابع قائلا: "مرت عدة أشهر، وتضاعفت فواتير الغاز ثلاث مرات" ، منوها بأن الأزمة في أوكرانيا مستمرة ، "وخزانة روسيا تتجدد".

وفي وقت سابق، قال سالفيني إن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة وتساعد الاقتصاد الروسي، "لأول مرة في التاريخ يكسب من يخضع لعقوبات". وأعلن "الحاجة إلى تغيير نهج العقوبات".

المصدر: نوفوستي