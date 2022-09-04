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تراس تعد بالحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء حال انتخابها رئيسة لوزراء بريطانيا

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تراس تعد بالحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء حال انتخابها رئيسة لوزراء بريطانيا
Gettyimages.ru
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، المشاركة في السباق على مقعد رئيس وزراء البلاد، أنها في حالة انتخابها لهذا المنصب ستقدم خلال أسبوع واحد خطة لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة.

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وكتبت تراس في مقالة بصحيفة "تلغراف" البريطانية: "في حالة انتخابي أخطط أن أقدم خلال الأسبوع الأول لعمل إدارتي الجديدة خطة لأعمالنا الخاصة بفواتير الكهرباء وتوفير الكهرباء".

وأضافت: "سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة لكي لا نجد أنفسنا في الحالة المماثلة كل خريف وشتاء. والتصاق البقع، وتأجيل حل المشكلة إلى أجل غير مسمى أمر غير مقبول. أنا جاهزة لاتخاذ قرارات شديدة بهدف استعادة اقتصادنا".

المصدر: نوفوستي

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