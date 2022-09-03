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وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى في محطة زابوروجيه النووية حتى الـ5 من الشهر الجاري

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وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى في محطة زابوروجيه النووية حتى الـ5 من الشهر الجاري
Sputnik
محطة زابوروجيه النووية
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صرح عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن ممثلي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في محطة زابوروجيه النووية حتى الـ5 من الشهر الجاري.

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وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "تواصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها في المحطة النووية. وسيبقون هناك حتى الـ5 من الشهر الجاري. وتم تقديم كل المعلومات الضرورية لهم".

وأضاف أن الصحفيين من أكثر من 30 دولة زاروا المحطة أثناء عمل البعثة الدولية هناك.

وتابع: "نحن منفتحون على التغطية الموضوعية للوضع في المحطة النووية".

المصدر: نوفوستي

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