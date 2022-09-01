غروسي: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرون بعملهم في محطة زابوروجيه

صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن بعثة الوكالة الدولية ستستمر في تحليل الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال غروسي: "أهم شيء يجب أن تعرفوه، هو أن ممثلي وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يزالون يعملون في المحطة. لقد رأينا الكثير اليوم، وقمنا بإجراء التقييم الأول، وسنقوم بمزيد من التقييمات. ولكن يجب أن تعلموا أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزالون يعملون".

وفي وقت سابق، قال غروسي، إن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيناقشون إمكانية إبقاء بعثة دائمة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدا على أن "لدينا هدفا واحدا، هو حماية المحطة من حادث نووي.. الآن علينا الذهاب وتفقد المنشآت. وينصب التركيز بشكل خاص على جوانب السلامة النووية والإشعاعية".

المصدر: نوفوستي