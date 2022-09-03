سيناتور روسي: العقوبات الغربية فاجأت الزعماء الغربيين وليس موسكو

صرح السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا فاجأت الزعماء الغربيين بالدرجة الأولى وليس موسكو، بالرغم من مزاعم المستشار الألماني أولاف شولتس.

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وردا على تصريح لشولتس مفاده أن العقوبات الأوروبية فاجأت القيادة الروسية، كتب بوشكوف في صفحته على "التلغرام": "مهما كتبه المستشار الألماني، فإن الغرب نفسه كان الأكثر دهشة، وخاصة بسبب أنه لم ينجح مرة أخرى في شل الاقتصاد الروسي، مثلما كان يحلم به (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما في عام 2014".

وأوضح السياسي الروسي أن البلدان الغربية لم تتوقع أن قيودها ستدمر اقتصاداتها الخاصة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزعماء الأوروبيين لم يفهموا حتى النهاية العواقب الطويلة الأجل لأعمالهم. وشدد أن المحاولات المقبلة لتوجيه ضربة لاقتصاد روسيا لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع في الغرب.

وتابع: "لكن العواصم الغربية على ما يبدو تفكر فقط في الحرب الاقتصادية وليس في حقيقة أنهم أنفسهم سيكونون ضحايا لها".

المصدر: نوفوستي