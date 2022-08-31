اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس العقوبات ضد روسيا "فعالة"، مضيفا أنها تمثل وسيلة مهمة للضغط على موسكو لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال شولتس في تصريح لصحيفة "ماغديبورغر فولكس شتيميه"، إن "العقوبات الغربية فعالة وصحيحة".

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وأضاف أن روسيا "معزولة عن التقدم التكنولوجي العالمي. وكلما طال أمد ذلك، كانت الأضرار بروسيا أكبر".

وأكد أنه "لا يمكن الحديث" عن انسحاب ألمانيا من مجموعة الدول التي تقدم الدعم لأوكرانيا.

واعتبر أن "رد أوروبا القوي والموحد" كان "مفاجئا" بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو لم يتوقع ذلك، حسب رأي شولتس.

المصدر: نوفوستي