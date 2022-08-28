بافاريا: ألمانيا لم تجد بديلا عن الغاز الروسي وتدفع أموالا أكثر لروسيا من قبل

أكد رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سويدير، أن برلين لم تجد بديلا للغاز الروسي بعد، مشيرا إلى أن بلاده صارت تدفع أموالا أكثر لروسيا من قبل.

وفي تصريح لقناة ZDF الألمانية، قال سويدير: "بالنسبة لمصادر الطاقة، نحن نحول المزيد من الأموال إلى روسيا أكثر من قبل، وهناك مخاطر بحيث أن الأسعار ترتفع بشكل كبير وليس هناك بديل".

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وأضاف أن "ألمانيا ما زالت تواجه مشكلة في إيجاد بديل للغاز الروسي".

ولفت إلى أن "الزيارات التي أجريت إلى قطر والنرويج وكندا لم تساعد" في إيجاد بديل لهذا الغاز.

المصدر: "نوفوستي"