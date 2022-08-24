ألمانيا تفرض قيودا على تدفئة المباني العامة بهدف توفير الطاقة

وافقت الحكومة الألمانية على قانون يقيد تدفئة المباني العامة ويحظر اللوحات الإعلانية المضيئة، في محاولة لتوفير الطاقة ومعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وسيعني التشريع، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوع وسيظل ساريا لمدة ستة أشهر، أن المباني العامة التي تتراوح من قاعات المدينة إلى غرف انتظار السكك الحديدية قد لا يتم تسخينها إلى درجة حرارة أعلى من 19 درجة مئوية ، وأنه يجب إطفاء أجهزة التدفئة في الممرات والردهات والمداخل والغرف الفنية.

ولن تضاء واجهات المباني والمعالم الأثرية. كما تم تمرير تشريع لإعادة ترتيب أولويات النقل على السكك الحديدية، مما يعطي القطارات التي تحمل الفحم والنفط الأسبقية على قطارات الركاب أو غيرها من قطارات البضائع.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن هذه الإجراءات أساسية لأمن الطاقة في ألمانيا، مشددا على "أننا نريد أن نحرر أنفسنا بأسرع ما يمكن من واردات الطاقة الروسية".

المصدر: "الغارديان"