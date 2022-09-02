السفارة الروسية لدى واشنطن تعلق على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول سيمونيان

وصفت السفارة الروسية لدى واشنطن أن المعلومات التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية حول رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغوديا" الإعلامية وقناة "ٌٌRT"، مارغاريتا سيمونيان، بالغيرة.

وقالت السفارة: "لفتنا انتباهنا إلى المعلومات المنشورة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن سيمونيان وهي رئيسة أحد أشهر وسائل الإعلام الروسية في العالم – قناة "RT". وتمثل هذه المعلومات مثلا جديدة للمحاولات المسعورة لتشويه سمعة صحفيينا بسبب تغطيتهم الحقيقية للأحداث الدولية... ما تقوم به وزارة الخارجية الأمريكية هو إظهار للغيرة التي من الصعب إخفاؤها على تعاطف المجتمع الأجنبي وثقته بعمل الصحافة الروسية".

ودعت السفارة مؤلفي مثل هذه التقارير لـ "اكتساب الشجاعة واتباع المبادئ المعلنة في الغرب: حول تعددية الآراء وأهمية التعبير عنها" وكذلك "التوقف عن تنظيم حملات دعاية بنتائج فارغة مسبقا".

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية في 31 أغسطس الماضي في موقعها الرسمي مقالة حول مارغاريتا سيمونيان وصفها مؤلفوها بـ "أحد أهم أوجه الدعاية والأخبار المزورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

المصدر: نوفوستي