كارثة في باكستان.. إسلام آباد تحصي خسائر فيضانات حولت البلاد إلى محيط من المياه

قال وزير التخطيط الباكستاني، إحسان إقبال، اليوم الثلاثاء، إن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة.

إقرأ المزيد

وأوضح: "لحقت أضرار هائلة بالبنية التحتية وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش".

وقالت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن، إن ثلث البلاد مغمورة تحت المياه في الوقت الراهن.

وأضافت الوزيرة: "باتت كل بلادنا عبارة عن محيط مياه كبير، ولم يعد هناك مكان جاف يسمح بوضع المعدات لسحب المياه".

وتغمر المياه ثلث أراضي باكستان بعد أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ 3 عقود.

وأسفرت الفيضانات عن مصرع ما لا يقل عن 1136 شخصا وأتت على أراض زراعية حيوية.

وطالت هذه الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص، أي باكستاني من كل سبعة، كما تم تدمير حوالى مليون منزل أو تعرض لأضرار جسيمة.

المصدر: أ ف ب