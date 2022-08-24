حادث سير في تركيا يسفر عن إصابة 25 شخصا

ذكرت صحيفة "حريت" التركية، أن 25 شخصا أصيبوا أثر تصادم وقع بين حافلة ركاب وشاحنة في مدينة سكاريا التركية.

وذكرت الصحيفة، أنه "نتيجة تصادم بين حافلة نقل عامة بين المدن وشاحنة على الطريق السريع فى منطقة أريفى فى سكاريا، أصيب 25 شخصا، تم إرسال العديد من رجال الإسعاف والشرطة وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث".

ووفقا للصحيفة فإن "الفرق الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث نقلت الضحايا إلى مستشفيات مختلفة. ووصفت حالات الضحايا بالمستقرة، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث".

المصدر: صحيفة "حريت" التركية