حادث سير لحافلة على متنها 23 سائحا سعوديا في تركيا يخلف عددا من الإصابات (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سعودية بتعرض حافلة على متنها 23 سائحا سعوديا، لحادث سير في مدينة ريزا التركية، لافتة إلى أنه تم إسعاف المصابين، وحالة البعض منهم ما بين المتوسطة والخطيرة .



وأوضحت قناة "الإخبارية" السعودية أنه يوجد بين الركاب 4 أطفال، في حين تم نقل 4 أشخاص آخرين إلى المستشفى وحالتهم ما بين المتوسطة والخطيرة، موضحة أن سفارة المملكة بتركيا تتابع الحادث والحالة الصحية للسياح المصابين أولا بأول.





فيديو | حادث سير لحافلة في ريزا التركية على متنها 23 سائحا سعوديا#الإخباريةpic.twitter.com/YgpRi9fkpu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2022

وتمت الإشارة إلى أن الحادث وقع بعد اصطدام الحافلة بحاجز إسمنتي في منطقة ريزي بتركيا.

وأوضح رئيس قرية أسمالي يرماك (حيث وقع الحادث) رمضان يانيك، ، قائلا: "حسب ما ورد من معلومات، فإن السائق أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر، فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الأسمنتي على اليمين، وحدث لها انقلاب، وقد تم إخراج 23 شخصا، أصيب أربعة منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

المصدر :"الإخبارية" + "سبق"