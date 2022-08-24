إثيوبيا تعلن إسقاط طائرة مجهولة اخترقت أجواء البلاد عبر السودان

أعلنت وزارة الدفاع في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مجهولة اخترقت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت تحمل أسلحة لجبهة تيغراي.

وقال اللواء تسفاي أيالو، مسؤول إدارة العمليات العسكرية المشتركة بقوات الدفاع الوطني، إن الطائرة يعتقد أنها مملوكة لما وصفه بـ"الأعداء التاريخيين لإثيوبيا"، دون توضيح دولة معينة.

وشدد على أن "الجيش أكثر استعدادا من أي وقت مضى لحماية سيادة البلاد"، مشيرا إلى أن "طائرة مجهولة كانت على وشك عبور أجوائنا عبر السودان، وعبور الجزء الشمالي من منطقة الحمرة الإثيوبية متجهة إلى تيغراي لتسليم أسلحة لجبهة تحرير تيغراي، وقد أسقطتها القوات الجوية الإثيوبية".

وأفاد بأنه "على الرغم من وجود قوى تستغل جبهة تحرير تيغراي لانتهاك سيادة إثيوبيا، فإن الجيش الوطني الإثيوبي والإثيوبيين في حالة يقظة لحماية البلاد وسيادتها".

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية