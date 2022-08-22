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الولايات المتحدة.. إيقاف 3 ضباط في ولاية أركنساس بعد ضرب مشتبه به (فيديو)

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الولايات المتحدة.. إيقاف 3 ضباط في ولاية أركنساس بعد ضرب مشتبه به (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أوقف ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون في ولاية أركنساس الأمريكية، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون خلاله بينما يضربون مشتبها به مطروح أرضا.

وقال عمدة مقاطعة كروفورد، جيمي دامانتي، إن اثنين من نواب قائد الشرطة في المقاطعة سيتم إيقافهما أثناء التحقيق الذي تجريه شرطة ولاية أركنساس في الحادث والتحقيق الداخلي لمكتب قائد الشرطة، كما تم إيقاف ضابط شرطة في مدينة مولبيري اشترك في الحادث، مضيفا "أحاسب جميع الموظفين عن أفعالهم وسأتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن".

وقالت قائدة شرطة مولبيري، شانون جريجوري، إن "مدينة وإدارة شرطة مولبيري تأخذ هذه التحقيقات على محمل الجد".

فيما أعلنت شرطة الولاية إن المشتبه به، راندال ورسستر (27 عاما) من غوس كريك بولاية ساوث كارولينا  نقل إلى المستشفى لإصابته بجروح قبل سجنه، كما أنه يواجه اتهامات بالتهديد الإرهابي ومقاومة الاعتقال وتهم اعتداء أخرى.

وحسب مراسل "فوكس نيوز" فإن مقاطعة كروفورد أعلنت أن مكتب التحقيقات الفدرالي تحقق في عملية القبض على ورسستر، بشبهة انتهاك حقوقه المدنية خلال عملية الاعتقال.

وأفادت الشرطة في وقت سابق بأنها تلقت تهديدا بأن رجلا كان يهدد موظفا في متجر صغير في مولبيري صباح الأحد، مبينة أنه عندما تصدى الضباط للرجل دفع الأخير أحد الضباط أرضا ولكمه في مؤخرة رأسه، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه وفق ما ظهر في الفيديو.

ويظهر في الفيديو ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون، حيث يمكن رؤية أحدهم يلكم المشتبه به.

المصدر: nbc news

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