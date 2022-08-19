موسكو: العقوبات لن تغير سياستنا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب جعلت روسيا تعمل على تعبئة إمكانياتها الداخلية، وهذه العقوبات لن تجعل موسكو تغير نهجها السياسي.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل المركز على تعبئة إمكانياتنا الداخلية لتحقيق النمو، وحل المشكلات الموجودة في القطاع الصناعي، والتي ترتبط بصعوبات سداد المدفوعات، والتجارة الخارجية".

وأكد أن روسيا تعمل بلا كلل، "ونحن بحاجة إلى دفع أجندتنا للأمام داخليا".

وقال نائب وزير الخارجية في تعليقه على مسألة امتناع دول الاتحاد الأوروبي عن إصدار تأشيرات للمواطنين الروس، إن موسكو لا تريد انزال "الستار الحديدي"، لكن الغرب يريد ذلك، مضيفا أن روسيا ستجد طرقا لحل مثل هذه المشاكل.

وأوضح أن "هذا الستار الحديدي يجري إنزاله من قبل أولئك الذين ما زالوا لا يستطيعون تخيل أي شيء آخر غير أيديولوجية الفكر الليبرالي الجديد باعتباره الوحيد الممكن للعالم كله".

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الغربية دعت في الفترة الأخيرة لمنع مواطني روسيا من دخول دول شنغن.

المصدر: نوفوستي