قائد كتيبة "سبارتا": مقاتلو دونيتسك تعلموا التصدي لمسيّرات كييف

قال أرتيوم جوغا، قائد كتيبة "سبارتا" بجمهورية دونيتسك، إن مقاتلي الكتيبة تعلموا التصدي لمسيّرات القوات الأوكرانية، بفضل مركز الطيران المسيّر في دونيتسك.

قال جوغا الذي قتل ابنه فلاديمير خلال القتال في دونيتسك: "الأوكرانيون أذكياء من الناحية الفنية، يستخدمون نظام تحديد المواقع العالمي، والأقمار الصناعية والرادارات كما يستخدمون أجهزة التنبيه الهوائي لتحديد مكان الإقلاع ونقطة الإقلاع".

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وأضاف: يعمل الفنيون الأوكرانيون مع وحدات المدفعية لتحديد موقع نقطة الإطلاق المعادي وقصفها.

وتابع: "لقد تعلمنا كيفية التعامل مع هذا، وهناك خيارات مختلفة، وهناك برامج ثابتة مختلفة للطائرات بدون طيار تستبعد اكتشاف نقطة انطلاق. وتم إنشاء هذا المركز لهذا الغرض، لجمع المدربين الذين يتمتعون بالمعرفة الفنية العالية ويمكنهم مشاركة معرفتهم مع أشخاص آخرين من وحدات أخرى".

وأوضح أن المركز يعمل على تدريب مشغلي الطائرات بدون طيار وعلى الدعم الفني.

وأكد أنه "في الواقع الحالي، يعد هذا منتجا ضروريا للغاية من أجل التمكن من إجراء عمليات عسكرية بنجاح".

وتم أمس الأربعاء تكريم أفضل الطلاب العسكريين في مركز الطيران المسيّر الذي سمي باسم بطل روسيا فلاديمير جوغا، نجل أرتيوم جوغا الذي تلقى شخصيا من يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام بطل روسيا الاتحادية لروح ابنه.

المصدر: نوفوستي