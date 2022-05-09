بوتين لوالد قيادي قضى في دونيتسك: لو كانت هناك فرصة واحدة لحل مشكلة دونباس سلميا لانتهزناها

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين لقاء مع أرتيم جوغا، والد قائد كتيبة "سبارتا" فلاديمير جوغا الذي قتل في معارك تحرير دونباس في مارس الماضي.

أفاد بذلك الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين، مشيرا إلى أن اللقاء جرى عقب انتهاء العرض العسكري الذي أقيم اليوم في الساحة الاحمراء في موسكو تكريما للذكرى الـ77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وذكّر بيسكوف بأنه بموجب مرسوم رئاسي صادر في 6 مارس، منح فلاديمير جوغا لقب بطل روسيا بعد الوفاة، وأضاف "أثناء اللقاء، قدم الرئيس نجمة البطل إلى والد فلاديمير جوغا".

قال بوتين خلال اللقاء لوالد الفقيد إنه "لو كانت هناك ولو فرصة واحدة لحل مشكلة دونباس سلميا، لانتهزناها لكنهم لم يتيحوها لنا، ولم يبق هناك خيار آخر".

وأضاف: "الشباب يقاتلون بشجاعة وبطولة ومهنية. كل الخطط المقررة يتم تنفيذها، والنتيجة سيتم تحقيقها دون أدنى شك".

وتابع: "من ناحية، أعرب عن تعازيّ لأن ابنك لم يعد معنا، لكن من ناحية أخرى، أهنئك على تربية مثل هذا الابن، هو بطل حقيقي فعلا".

ولقي جوغا مصرعه في 5 مارس خلال تأمين عملية لإجلاء المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، من بلدة فولنوفاكيا في جمهورية دونيتسك الشعبية عند تحريرها من القوات الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"