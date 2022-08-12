وزير الدفاع الأمريكي يعد دول البلطيق بالدفاع عنها ضد روسيا

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، بأن الولايات المتحدة قد تنقل المزيد من قواتها إلى دول البلطيق "إذا لزم الأمر للدفاع عن المنطقة ضد أي تهديد محتمل تمثله روسيا".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مؤتمر صحافي أن "واشنطن ستجري المزيد من التدريبات العسكرية مع لاتفيا وليتوانيا وإستونيا".

وأوستن الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى لاتفيا، هو أول وزير دفاع أمريكي يزور البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وخلال الزيارة، أكد مرات عدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة دول المنطقة في الدفاع عن نفسها.

المصدر: arirang