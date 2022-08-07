دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بـ13 قذيفة

أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك بالمركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 13 قذيفة على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك صباح اليوم الأحد.

وجاء في بيان المكتب: "عند الساعة 6:10 صباح اليوم، أطلقت القوات الأوكرانية ثماني قذائف من عيار 152 ملم على منطقة كويبيشيفسكي، وفي الساعة 06.25 أطلقت القوات الأوكرانية أيضا خمس قذائف من عيار 155 ملم على المنطقة نفسها في دونيتسك".

وأضاف البيان أن منطقتي جولموفسكي وزايتسيفو قد تعرضتا أيضا للقصف في الصباح الباكر من اليوم.

المصدر: نوفوستي