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سيناتور روسي: أوكرانيا لا تعتبر دولة آمنة لنقل الطاقة الروسية

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سيناتور روسي: أوكرانيا لا تعتبر دولة آمنة لنقل الطاقة الروسية
Sputnik
رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس
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أعلن رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، أنه لا يمكن اعتبار أوكرانيا دولة آمنة لنقل الطاقة الروسية إلى الخارج، بعد مصادرة الممتلكات الروسية في أراضيها.

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وكتب كليشاس في صفحته على "التلغرام": "بعد مصادرة الممتلكات الروسية في أوكرانيا والتي أعلنها زعيم النظام النازي الجديد، زيلينسكي، ليس من الممكن بعد اعتبار هذه الدولة آمنية لنقل أي أنواع من البضائع، بما فيها الطاقة الروسية".

وصرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس غميشال، سابقا، أن مجلس الوزراء الأوكراني نسق أمس الجمعة أمر رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي بشأن مصادرة الممتلكات والأصول الروسية في الأراضي الأوكرانية. ويدور الحديث عن 903 منشآت. ووقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوما حول "المصادرة الإجبارية" لممتلكات روسيا ومواطنيها في أوكرانيا. كما هدد بعمل كل ما بوسعه من أجل مصادرة ممتلكات من وصفهم "الدعاة الروس"، دون أن يوضح عمن يتحدث بالضبط. ووفقا لمعلومات مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فقد تم في البلاد بالفعل مصادرة أصول روسية وبيلاروسية بقيمة تتجاوز مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

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