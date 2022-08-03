زيلينسكي يدعو الصين للوقوف ضد روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الصين للوقوف إلى جانب "العالم الموحد" ضد روسيا.

واعتبر زيلينسكي خلال لقائه الافتراضي مع طلاب الجامعة الوطنية الأسترالية يوم الأربعاء، أن "حياد الصين أفضل" من وقوفها إلى جانب روسيا، مضيفا أنه على قناعة بأن "الشعب الصيني سيتخذ الخيار العقلاني".

وأضاف أنه "من المهم ألا تساعد الصين روسيا".

واعتبر كذلك أن مستقبل العلاقات بين أوكرانيا وروسيا "يتوقف على روسيا فقط".

يذكر أن الصين كان قد دعت في وقت سابق إلى تسوية النزاع في أوكرانيا بالطرق السلمية والدبلوماسية.

المصدر: "سي إن إن"