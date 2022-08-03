كييف: الجنائية الدولية لا يمكنها تطبيق مقاضاة روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها مقاضاة روسيا بموجب مادة "العدوان"، وأنه سيطالب بتشكيل محكمة "خاصة بروسيا لمقاضاتها.

وقال كوليبا في مقابلة مع موقع "أوكرينفورم": "في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مكتوب أن إحدى الجرائم التي يمكن أن تنظر فيها المحكمة هي العدوان. من الناحية العملية، لأسباب قانونية بحتة، لا يمكنها تطبيق هذه المادة على وجه التحديد في حالة أوكرانيا وروسيا".

وأضاف أن أوكرانيا تدعو جميع الدول والمنظمات إلى دعم تشكيل محكمة خاصة "بجريمة العدوان على أوكرانيا".

وفي يوليو الماضي، أعلن كوليبا أنه ينوي مطالبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأوروبية والحكومة الهولندية بتشكيل محكمة دولية خاصة ضد روسيا.

المصدر: RT