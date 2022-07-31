تركيا وأوكرانيا تبحثان شحن الحبوب

بحثت تركيا وأوكرانيا يوم الأحد، أداء مركز التنسيق المشترك في إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية وتصديرها عبر ممرات إنسانية فتحتها روسيا.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، حسب بيان صادر عن الدفاع التركية.

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وذكر البيان أن الوزراء أعربوا عن ارتياحهم لاستكمال الأعمال التقنية، والتخطيط لبدء الشحن في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية، وعمل أفراد مركز التنسيق المشترك بتناسق وتعاون.

والأربعاء، شهدت مدينة إسطنبول افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وفي 22 يوليو الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية التي يحاصرها الجيش الروسي في البحر الأسود.

2⃣ Görüşmede Bakanlar tarafından; teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı ifade edildi. https://t.co/Tu9nxvfQym#MSB#HulusiAkar — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2022

المصدر: الأناضول