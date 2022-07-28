قوات أوكرانيا استخدمت أسلحة محظورة خلال الهجمات على دونيتسك

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إن القوات الأوكرانية استخدمت ألغام "ليبستوك" المحظورة المضادة للأفراد، خلال الهجمات على دونيتسك.

وأضاف البيان: "هاجمت الفصائل المسلحة الأوكرانية، منطقتي كييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وقامت خلال ذلك برمي العديد من الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك، تحت أقدام سكان المدينة".

وشدد البيان على أن هذا النوع من الألغام، يعتبر محظورا وفق المعاهدات والاتفاقات الدولية.

في وقت سابق، أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، بأن مدينة دونيتسك تعرضت الليلة الماضية للقفص 3 مرات من قبل القوات الأوكرانية.

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ويشار إلى أن أوكرانيا، صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد، وبالتالي تنتهك سلطات كييف التزاماتها الدولية.

ومن المعروف أن ألغام "ليبستوك" المضادة للأفراد، تستخدم لإصابة الساقين وتنفجر عندما يدوس الشخص عليها. ويتم زرعها على الأرض الترابية بواسطة النشر عن بعد.

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وهذه الألغام نسخة طبق الأصل من اللغم الأمريكي BLU-43/B، ويكمن خطرها في شكلها المموه.

المصدر: نوفوستي